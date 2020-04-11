Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı

İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı 31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi, İşte Detaylar

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı
11 Nisan 2020 Cumartesi 00:05

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı

İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı 31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi, İşte Detaylar

Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı

31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası 1 EKMEK 5 LİRA MI OLUR

Ekmek fiyatının 5 liraya çıktığını gören vatandaşlar şoke oldu.

Fırıncının bu çirkin davranışıyla ilgili yasal işlem yapılması bekleniyor.

Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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