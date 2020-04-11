İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı 31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi, İşte Detaylar
Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı
İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı 31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi, İşte Detaylar
31 ilde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları öğrenmeyenler, soluğu market ve fırın önlerinde aldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde insanları gören bir fırıncı durumu hemen fırsata çevirdi.
Sokağa çıkma yasağı sonrası 1 EKMEK 5 LİRA MI OLUR
Ekmek fiyatının 5 liraya çıktığını gören vatandaşlar şoke oldu.
Fırıncının bu çirkin davranışıyla ilgili yasal işlem yapılması bekleniyor.
İlgili Galeriler