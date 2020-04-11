Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası, Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı

TÜBİTAK meslek lisesi mezunu 34 personel alacak! TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu meslek lisesi mezunu 34 usta personel alımı yapacak. Personelin görev yapacağı il ise ilanda Ankara olarak belirtildi, TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (USTA) ALINACAKTIR İşte şartlar...