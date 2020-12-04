Sokağa çıkma yasağı olan yerlerde Market ve fırına gidip ekmek almak yasak mı, eczaneden ilaç almak yasak mı

Sokağa çıkma yasağında Markete gidebilirmiyiz markete fırına girmek serbest mi? cezası var mı fırından bizzat gidip ekmek almak yasak mı? Koronavirüsünden dolayı yasaklı günlerde fırından iftar pidesi almaya gitmek yasak mı, çocuğumuz hastalanırsa eczaneye gidip ilaç almak yasak mı

1-Yasak devam ederken fırından bizzat gidip ekmek almak yasak mı?

Eğer fırın size çok yakın 100-200 m yürüme mesafesinde ise ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılayıp eve dönebilirisniz, istinai durumlarda,emniyet güçleri insiyatif kullanabiliyor ancak işi keyfinize göre uzatırsanız cezai işlem uygulayabilirler.

2-Çocuğum ateşlendi,acil ilaç almam gerekti yasaklı günde eczaneden gidip ilaç almak yasak mı?

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde nöbetçi eczane açık.Ancak acil durumların dışında gitmek yasak.Emniyet görevlisinin verdiği bilgiye göre,diyelim ki akşam çocuğunuz ateşlendi ve ilaç almanız gerekiyor.İlaç almaya gidebilirsiniz,ancak kolluk kuvvetleri sizi çevirdiğinde bunu resmi olarak kanıtlamanız istenecek.Yani öyle bir durum başınıza gelirse mutlaka eczaneden aldığınız ilacın fişini alın.Aksi takdir de emniyet güçleri sizlere ceza yazmak zorunda kalabilir.

Ya da siz sokağa çıkmayın,emniyeti arayarak durumu izah edip ilaç talep edebilirsiniz.Emniyet güçleri kapınıza kadar ilaç getirebiliyor.

3-Açık petrollerden sigara ya da temel ihtiyaç maddesi almak yasak mı?

Sokağa çıkma yasağı olan bir günde zaten sokağa çıkmanız yasak! Ancak diyelim ki siz ceza yemeyi bile göze alarak,açık bir petrolün marketine gidip bir şeyler almak istediniz.Siz cezayı göze alsanız bile petrol istasyonundaki kişi size bir şey satmayaca cesaret edemez çünkü satış yasak.Petrol istasyonundan gidip bir şey satın alamıyorsunuz.

4-Diyelim ki sokağa çıkma yasağından muafsınız ,görevli olduğunuz için, peki maskesiz çıkmak yasak mı?

Bütün illerimizde maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak ve cezası 900 TL.

5-Kapımın önüne çıkıp sokak hayvanlarını beslemek yasak mı?

Evet yasak.Konu her ne olursa olsun acil durumların haricinde dışarı çıkmak kesin olarak yasak. Bu kapınızın önünde hayvan beslemek dahi olsa. Bu konuda binlerce örnek var ceza yeme konusunda.

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