Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir! Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme adımları sonrası vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kalması, sokağa çıkma yasağını yeniden gündeme getirdi. Bilim Kurulu üyelerinin bu yöndeki talebine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sıcak bakıyor.

Bilim Kurulu’nun koronavirüs tablosunda günlük vaka sayısındaki direncin kırılamamasında yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesinin etkili olduğunu belirterek cezai yaptırım ve sokağa çıkma yasağı uygulanmasını teklif ettiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sokağa çıkma yasağını savunduğu belirtildi.

VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye genelinde 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya konulan ‘normalleşme’ adımlarının vaka sayılarına etkisinin bu hafta ortasına kadar alınması öngörülmüştü. Önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında da, açılımların etkisi masaya yatırıldı. Birçok sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte tüm Türkiye’de yaşanan yoğunluğun vaka tablosunda olumsuz değişime yol açmadığı savunulurken, vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığına dikkat çekildi.

CEZA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERDİLER

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Bilim Kurulu üyeleri bu direncin kırılması için özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanması, vakaların öngörülmeyen bir şekilde arttığı ve potansiyel kümelenmelerin yaşandığı illerde gerekirse sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı tedbirlerin uygulanması önerisinde bulundu.

RAKAMLAR ÖNGÖRÜLERİN UZAĞINDA KALDI

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı modellemelerde haziranın ortasına kadar günlük vaka sayısının 500’lü rakamlara inmesi, temmuz başı itibarıyla ise 100’ün altına düşmesi öngörülüyordu. Ancak asker uğurlamaları, ‘geçmiş bayramın mübarek olsun’ ziyaretleri, taziye, nişan gibi kapalı alanlarda yapılan bazı toplu faaliyetler ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması nedeniyle oluşan yığılmaların vaka tablosunun 800-900’lü rakamlarda direnç göstermesine sebep olduğu kaydedildi.

“LOKAL OLARAK KURALLARA UYMAYANLAR VAR”

Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde “Bu açılımların çok fazla olumsuz yansıması olmadı. Açılımlar, vakaların azalma hızını düşürdü. Bunun tek sebebi ihmaller. Bu ihmaller yaygın değil. Aksi hâlde İran’da olanlar bizde de olurdu. Lokal olarak kurallara uymayanlar var” görüşünün dile getirildiği kaydedildi.