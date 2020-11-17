Sokağa çıkma yasağı geri geldi Bu hafta sonu o saatler dışında sokağa çıkmak yasak

hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkmak yasak hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona önlemleri kapsamında, hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyurdu.
Koronavirüsün ikinci dalgasında vaka ve vefat sayılarının yeniden artışa geçmesiyle yeni tedbirler alınmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından kameraların karşısına geçerek yeni tedbirleri açıkladı.
HAFTA SONU YASAĞI GERİ GELDİ
Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını söyledi.
Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.
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