Sokağa çıkma yasağı anlarında rezalet pazarlık!

Görüntüler gerçekten akıl almıyor..birbirinize 2,3 metreden bile yakın olmayın diye bas bas bağıran yetkililer,gece nelerle uğraşıyor!

Sokağa çıkma yasağı anlarında rezalet pazarlık!
18 Nisan 2020 Cumartesi 18:29

Evde kal Türkiye'm yaklaşık kırk gündür bu çağrıyı hem bakanımız,hem sağlık uzmanları hem de tüm devlet büyükleri yapıyor.Durum oldukça tehlikeli daha bugün ABD de birgün de 4000 in üzerinde insan öldü evet yanlış okumadınız.

Ancak bu kadar çağrıya,bu kadar özene bakın bazı vatandaşlar nasıl cevaplar verdi dün gece..

Biliyorsunuz ki 30 büyükşehirimizde corona salgını nedeni ile dün gece 24,00 dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Ancak Antalya'da çekilen görüntüler herkesi üzdü.Salgının o kadar büyük riski var ki birbirinize 2 metre bile yaklaşmak yasakken, bir hayat kadını yasaklı saatlerde kendini pazarlıyordu.

Muratpaşa ilçesi Yener  Bulvarı üzerinde saat 24.00 sıralarında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağını dikkate bile almayan kadın bir rezalete aracı oldu. gelen bazı araç sürücüleri, fuhuş için pazarlık yaptı.Ve bir duyarlı vatandaş görüntüleri paylaştı.

ARAÇLARDAN BİRİNE BİNİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Bölgeden geçen bisikletliler ise meraklı gözlerle kadına baktı. Kısa süre sonra kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. Buna benzer görüntüler, aynı cadde ve saatte geçen hafta da yaşanmıştı.

KAYNAK: DHA

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