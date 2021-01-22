Sokağa çıkma yasağı (25 Ocak) saat kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu?
Hafta sonu yasaklarından kimler muaf sorusuna yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta sonu araştırılan konuların başında geliyor. '15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu?' sorusu da kullanıcıların gündeminde. Hafta içi ve hafta sonu yasaklar son dakika haberler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı belirli istisnalar ile Cuma akşamı 21:00'de başlamıştı. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman, saat kaçta bitiyor?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Kabine toplantısında çıkan kararlardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs salgını ile hafta içi kısıtlamalara ek olarak hafta sonu yasakları eklendi. Bakanlığın yayımladığı son genelgeyle de sokağa çıkma yasaklarının istisnalarına yenileri eklendi. İşte, sokağa çıkma yasağı istisnaları...
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı 16 - 17 Ocak'ta da devam etti. Yasaklar 15 Ocak Cuma günü akşam saat 21.00'da başladı. Pazartesi sabah 05.00'da sokağa çıkma yasağı son bulacak.
KISITLAMALAR KALKIYOR MU?
Koronavirüs tablosunda son günlerde düşüş yaşanıyor. Öte yandan korona aşısı ile de yasakların 15 Şubat'ta kalkacağı iddia edildi. Covid-19 aşılama işlemi ilk doz için geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bilim Kurulu üyelerinin açılamalarına göre ikinci doz aşıların uygulanmasının ardından Şubat ayında yasakların akıbetine dair yeni karar alınabilecek. Ancak 15 Şubat'ta kısıtlamaların kalkacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI
İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri genelgesine yeni maddeler ekleyerek muaf olan kişileri güncelledi. Buna göre;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri
dâhil),3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,
4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,
5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,