Sokağa çıkma yasağı (25 Ocak) saat kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu?

2021 LGS Sınavı Ne zaman ? MEB LGS Sınavı Başvuru Tarihleri Belli Oldu 2021 yılı lgs başvuruları nereden nasıl yapılacak 2021 yılında lgs sınavı yüz yüze yapılacak mı ? 2021 lgs sınavı iptal edilecek mi? gibi soruları şimdiden tüm öğrenciler araştırmaya başladı işte 2021 LGS hakkında tüm merak edilen sorular...