Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaşa düşürüldüğünü açıkladı. 65 yaş ve üzerine yasak da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının 18 yaşa düşürüldüğünü duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 18 YAŞA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı erdoğan, "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek." dedi.