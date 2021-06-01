Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni düzenleme açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kademeli normalleşme planıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamalarına getirilen yeni düzenlemeyi tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, merakla beklenen sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

HAFTA İÇİ SOKAK KISITLAMASINDA YENİ DÜZENLEME

Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak.

Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.

PAZAR GÜNLERİ KISITLAMA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."