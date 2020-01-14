Şok Tatil Başlamadan Biletler Tükendi! Sömestr Tatili Ne zaman Tatil kaç gün İşte Detaylar..

Şok Tatil Başlamadan Biletler Tükendi!

Şok Tatil Başlamadan Biletler Tükendi! Sömestr Tatili Ne zaman Tatil kaç gün İşte Detaylar..

Okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte yolculuk seferleri çok arttı otobüsü ile yolculuk etmeyi tercih edenlerin acele etmesi gerektiği açıklandı . Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Yıldırım otobüs biletlerinin bitmek üzere olduğunu bilet alacak seyehat edecek kişilerin elini çabuk tutması gerektiğine değindi .

Tatil ile yolculukların 16 Ocak Perşembe mesai bitimi itibariyle başlamasını beklediklerini dile getiren Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Yıldırım, "Sömestir tatil dönemi için satışa sunulan biletler bitti bitiyor . Tatile gitmek tatil sürecinde seyehat etmek isteyen vatandaşlarımızdan otobüsü tercih edecek kişiler, bilet almak için acele etmesini öneriyorum" dedi. Yıldırım, dönüşlerin 1-2 Şubat döneminde yoğunlaşacağını daha erken tarihte dönüş yapılması tavsiyelerini de dile getirdi.

Biletler gidiş-dönüş olarak alınmalı ki Maduriyet yaşanmasın

Tatil yörelerine ait otobüs seferlerine yönelimin arttığına değinen Yıldırım, özellikle tatil yerlerine yerlere yönelik otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması önerisinde bulundu.

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının hizmet verdiğinin bunlardan 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine dikkati çekerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel zamanlar için 27 bine arttırıldığını duyurdu.

Kişilerin , hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestir tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz" diye konuştu.

KORSAN BİLETÇİLERE AMAN DİKKAT!

Bilet almayı düşünen kişilerin acele etmesini dile getirdi Yıldırım, korsan bilet konusunda da ikazda bulundu.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet almalıdır" mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini bildirdi.

Mustafa Yıldırım, "Tatil dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında yükselme olmayacak ama normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanamayacaktır" diyerek gerekli açıklamada bulundu

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