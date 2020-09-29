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Şok Şok!Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

Şok Şok!Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti
29 Eylül 2020 Salı 00:07

 Şok Şok!Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Canlı yayında cinayet planını itiraf eden Sungur, pes dedirtti.

CİNAYET PLANINI BİR BİR İTİRAF ETTİ

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alındı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Sungur, Yağmur Aşık'ı cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.

"EMRE'NİN GÖZÜNÜN ÖNÜNCE SEVİŞİP KAFASINA SIKACAĞIM"

Bugün Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı.

"EMRE AŞIK'I DOMUZLARA YEDİRTECEKTİ"

Yağmur Aşık'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Sungur'un anlattıkları ise başta Arto ve Seren Serengil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

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