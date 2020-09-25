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Şok! Okul Servis Ücretlerin'de yüzde 11,5 zam Yapıldı!

Şok! Okul Servis Ücretlerin'de yüzde 11,5 zam Yapıldı! Okullar ne zaman başlayacak okul servis ücretleri 2020 ne kadar oldu işte detayı..

Şok! Okul Servis Ücretlerin'de yüzde 11,5 zam Yapıldı!
25 Eylül 2020 Cuma 00:25

Şok! Okul Servis Ücretlerin'de yüzde 11,5 zam Yapıldı!

Okul Servis Ücretlerin'de servis ücretlerine yüzde 11,5 zam  Okullar ne zaman başlayacak okul servis ücretleri 2020 ne kadar oldu işte detayı..

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

Toplantıda öğrenci ve personel servisleri ücretlerine yüzde 11.50 oranında zam önerisi de oylamaya sunuldu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ZAMMI YETERLİ BULMADI

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle Mart ayından beri çalışmadıklarını, şimdi ise sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını kaydettiler. Sektör temsilcileri zammın yetersiz olduğunu söylediler.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Açıklamaların ardında yapılan oylamada zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından söz alan sektör temsilcileri, pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını, fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu bu konuda da düzenleme yapılmasını istediler.

SEKTÖR ÇALIŞANLARI YÜZDE 33,15 ZAM İSTEMİŞTİ

Yüzde 11,50'lik zam oranı alt komisyonda belirlenmişti. Servisçilerin zam talebi ise yüzde 33,15'ti.

EN KISA MESAFE 271 LİRA

Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu.

İstanbul da servis ücretlerine yüzde 11,5 zam #1

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