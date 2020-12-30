0
0
0
0
0
1
0
0

Şok Haber! Kayseri'de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis Kurtardı

Şok Haber! Kayseri'de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis Kurtardı! Eşi Mücahit K. tarafından alıkonulan Dilan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Eşi ise olay sonrası gözaltına alındı.

Şok Haber! Kayseri'de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis Kurtardı
30 Aralık 2020 Çarşamba 21:46

 Şok Haber! Kayseri'de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis Kurtardı

 Kayseri'de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı   Eşi Mücahit K. tarafından alıkonulan Dilan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Eşi ise olay sonrası gözaltına alındı.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi’ndeki müstakil evde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mücahit K. ile eşi Dilan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda sesleri duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

EŞİNİ KİLİTLEYİP ALIKOYDU

Olay yerine polisin gelmesiyle Mücahit K., kapıyı kilitleyerek eşini evde alıkoydu.

Polis ekipleri, Mücahit K.’yı eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından Mücahit K., kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Dilan K.’yı koruma altına alırken, eşi Mücahit K. ise gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kayseri de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı #1

Kayseri de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı #2

Kayseri de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı #3

Kayseri de, eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı #4

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber