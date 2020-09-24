Şok Gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'okullar açılsın' Teklifi Okullar açılacakmı Yüz yüze eğitim nezaman başlayacak?Okullarda koronavirüs Önlemi nelerdir online eğitim Ne zaman sona erecek Güncel Tedbir Gelişmeleri nelerdir AK Parti MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okulların açılması ile ilgili talepte bulundu. İşte Detaylar..

Şok Gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'okullar açılsın' Teklifi

Şok Gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'okullar açılsın' talebi Okullar açılacakmı Yüz yüze eğitim nezaman başlayacak?Okullarda koronavirüs Önlemi nelerdironline eğitim Ne zaman sona erecek AK Parti MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okulların açılması ile ilgili talepte bulundu. İşte Detaylar..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a partisinin MKYK toplantısında üyeler, pandemi ile birlikte esnafın zarar ettiğini örneklerle anlattı.

Kurmaylar, “Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı” dediler. Corona virüste çocukların ‘süper taşıyıcı’ olmadığını gösteren bir çalışma da Erdoğan’a sunuldu. Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile pandeminin yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söylediler. MKYK üyeleri, “Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı” önerisini sundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.

Devam eden kongre sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, artan üye sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek uyarıda bulundu. Erdoğan, AK Parti’de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili “Eften püften adaylar gelmesin” uyarısını yaptı.

Meclis’in 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın ardından açılacağı bilgisi de verildi. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim’de çalışmaya başlayacak.