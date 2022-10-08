ŞOK Aktüel Kataloğu Paylaşıldı! 12 Ekim 2022 ŞOK İndirimli Ürünler

ŞOK, farklı kategorilerdeki uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkarmaya devam ediyor. ŞOK tarafından yayınlanan son listeye göre, önümüzdeki hafta elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, modem, buzdolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi ve sürahi gibi pek çok ürün müşterilerle buluşacak.

ŞOK, ülke genelindeki binlerce zincir marketinde, bütçe dostu ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ŞOK’un yayınladığı son katalogda bebek sabunundan bebek bezine, çamaşır yumuşatıcıdan çamaşır deterjanına, parfümden oda kolonyasına, duş jelinden bebek şampuanına, kağıt havludan tuvalet kağıdına, süngerden bulaşık makinesi tabletine varıncaya kadar pek çok ürün yer alıyor. ŞOK İndirimli Ürünler ŞOK tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim 2022 Çarşamba gününden itibaren satışa çıkacak ürünlerin listesi şu şekilde: DELL Notebook: 20,859 TL

ASUS İntel Core İ3 Notebook: 7,899 TL

Fiber Destekli Modem: 599 TL

Philips Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 199 TL

Winex Android İos Uyumlu Akıllı Saat: 389 TL

Altus AL 8103 Çamaşır Makinesi: 5,599 TL

Altus AL 305 Tezgah Altı Mini Buzdolabı: 2,499 TL

Brother Ev Tipi Mekanik Dikiş Makinesi: 3,699 TL

Altus AL 445 NSX Bulaşık Makinesi: 5,099 TL

Bwt Silijan Su Arıtmalı Şeffaf Sürahi Filtre Hediyeli: 299 TL Anne Yanı Bebek Yatağı: 119,95 TL

Welsoft Bebek Battaniyesi: 49,95 TL

Bebek Nevresim Seti: 99,95 TL

Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 39,95 TL

Bebek 2’li Yastık Kılıfı: 19,95 TL

Bebek Yastığı: 27,95 TL

Bebek Battaniye Yumağı: 59,95 TL

Bebek 2’li Body: 10,95 TL

Bebek 4’lü Ağız Silme Bezi: 7,99 TL

Kiwi Ksi Buharlı Kırışık Giderici: 679 TL

Kiwi Baby Sağlıklı Bebek Mama Hazırlayıcı: 799 TL

Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan: 199 TL

İki Yönlü Kablosuz Destekli Akıllı IP Kamera: 1,699 TL

Kiwi Elektrikli Beslenme Çantası: 239 TL

Kiwi Dijital Bebek Tartısı: 349 TL Jakobs Monacgold 100 gr Kahve: 33 TL (25 TL Üzeri Alışverişlerde)

Bingo 960 ml Konsantre Yumuşatıcı: 23 TL (25 TL Üzeri Alışverişlerde)

Pınar 4×1 Süt: 49 TL (25 TL Üzeri Alışverişlerde) Sultan Dana 220 gr Fermente Sucuk: 42,90 TL (25 TL Üzeri Alışverişlerde)

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