ŞOK, A101 ve BİM Marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri 18-22 Kasım 2020

Son dakika...Bakan Elvan o rakamları açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz" dedi.