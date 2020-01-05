Doğalgaz Isı Tasarruf Yöntemleri Soğuk Kış Aylarında Ev Isıtacak Hayat Kurtaran Sıcacık İpuçları Kışın Evi Ucuza Isıtmanın Yolu Evi Isıtmanın Püf Noktaları ..Detaylar Haberimizde

Soğuk Kış Aylarında Ev Isıtacak Hayat Kurtaran Sıcacık İpuçları

Doğalgaz Isı Tasarruf Yöntemleri Soğuk Kış Aylarında Ev Isıtacak Hayat Kurtaran Sıcacık İpuçları Kışın Evi Ucuza Isıtmanın Yolu Evi Isıtmanın Püf Noktaları ..Detaylar Haberimizde

Kış aylarında en büyük sorunlardan biride, ısınma problemidir. Kombi çok yanıyor ama ısınamıyoruz diyorsanız öncelikle daire yalıtımı ve alt kat üst kat ısınıyor mu İlk olarak bunlara bakmak lazım. Veya bir önceki yılla kıyaslayarak sistemde bir problem var mı bakılır. Ne yapsak ta ısıdan nasıl tasarruf etsek diye düşünürken size ufak ipuçları paylaşacağız. Sızdırmazlığı ve ısık geçirgenliği güzel sağlanmış pencereleri bulunan bir evde yaklaşık yüzde 15-20 oranında enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz.

kombi sıcaklığını oda sıcaklığına göre ayarlayan termostatik radyatör vanaları tercih ederek, radyatörlerin üstünü ve önünü (özellikle uzun perdelerle) değilde kısa perde stor perde kullanmak, arkasına yansıtıcı paneller aleminyum folyo koyarak önemli oranda enerji tasarrufu yapabiliriz.

Kombiler açma-kapama şeklinde yanmamalı , düşük sıcaklıkta sürekli tüm gün çalışacak şekilde işletilmeli. Apartman tipi konutlarda tüm daire sakinlerinin kombilerini sürekli işletme rejiminde çalıştırması, genel anlamda ekonomik ısınma elde edilmesine büyük katkı sağlar.

Konutlarda gereken azami 20 derece sıcaklığın yeterli olduğu biliniyor. Bu değerin üzerindeki her çıkılan 1 derecelik kontrolsüz sıcaklık artışı, yakıt tüketiminde yüzde 6`lık bir fazlalığa neden olacağı ortadadır.

Evleri ve çalıştığımız ortamları ısıtmak için harcanan enerjiden tasarruf edebilmek iç ortam ısısını koruyacak önlemler alınması gerektiğine işaret eden Gülgeç, “Üretilen ısının verimli olarak kullanılması, evlerdeki ısı kayıplarını azaltarak diğer bir deyişle ısı yalıtımı ile mümkündür.

Binaların yalıtılmasıyla yüzde 25`ten yüzde 50`ye varan oranlarda yakıt tasarrufu ve daha iyi ve sağlıklı bir ısınma sağlandığı için de konfor seviyemiz artacaktır“ diyerek aktardı.

Pencere ve kapıların sızdırmazlığı iyi bir şekilde sağlanmamış ise evdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olacağını dile getiren Prof. Dr. Gülgeç, ısı tasarrufu için yapılabileceklere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Pencere camlarının 12 mm aralıklı çift cam yaptırılması durumunda camlardan oluşacak ısı kayıpları yarı yarıya azalmaktadır.

Pencerelerdeki hava sızıntılarını en aza indirin. Pencere kanatlarının doğramayla birleştikleri yerleri yalıtım süngeri ile kapatın.

Pencere ve kapı doğramaları ile duvar arasında bir sızıntı varsa, mutlaka dolgu malzemeleri (alçı, sıva, macun, silikon) ile kapatın.

Eğer pencerelerde panjur ve kepenk yoksa çift cam da yaptıramıyorsanız, şeffaf naylon tabaka ile içten veya dıştan koruyucu bir örtü oluşturun.

Kullanılacak mekanın büyüklüğüne uygun kapasitede ısıtıcı ve soğutucu seçin ve kullanmadığınız mekanları boşu boşuna ısıtıp soğutmayın.

Apartman giriş kapılarını kapatın. Çift kapı veya otomatik kapama sistemi uygulamaları ısının korunması için en kullanışlı yöntemlerdir.

Konutlarda ısıtılmayan/soğutulmayan yerlere açılan kapıları sadece kullanılması gerektiği zaman ve kısa süre ile açık tutun.

Evdeki sıcaklığın çok artması durumlarda; pencereleri açmamalı bunun yerine kombi ayarı kısılmalı .

Isıtılan mekanları, ısıtıcıların üzerine su dolu kaplar koyarak nemlendirin. Ortam havası aşırı kuru ise havayı yüzde 50-55 oranında nemlendirmek kendimizi daha iyi hissettirebiliriz

Kış aylarında, gündüzleri güneş ışığını doğrudan alan camları daha iyi ışık alacak şekilde temizleyiniz. Güney, doğu, güneydoğu, güneybatıya bakan pencerelerin perdelerini açık tutun. Kuzeye bakan pencerelerin perdelerini ise (varsa panjurlar, kepenkler) kapalı tutun. Yaz aylarında ise doğrudan güneş alan pencereleri mümkünse dışarıdan gölgelendirin; bu mümkün değilse mutlaka perde, panjur ile kapatıp güneş ışınının iç ortamı ısıtmasını engelleyin.

Radyatör sıcaklığını oda sıcaklığına göre ayarlayan termostatik radyatör vanaları, ilk yatırım maliyetleri pahalı olmasına karşın, önemli oranda (yılda yüzde 15-20 civarında) enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu yüzden klasik radyatör vanaları yerine, termostatik özellikli vanaları tercih edin.

Radyatörlerin peteklerin üstünü ve önünü (özellikle uzun perdelerle) kesinlikle örtmeyin. Dekoratif örtüler,kanepeler radyatör üstünde çamaşır kurutmak, möbleli muhafazalar ortamın ısınmasına engel olurlar.

- AZ YAKILARAK KOMBİLERDE VERİMLİLİK NASIL SAĞLANIR -

Kombi satın alma işleminde detaylı bir piyasa araştırması yapılması şarttır diye altını çizen Prof. Dr. Gülgeç, “Kombi alırken verimliliği, eşanjör yapısı (bitermik/monotermik), bacalı veya hermetik oluşu, satıcı firmanın güvenirliliği, yeterli ve yaygın servis teşkilatına sahip olup olmadığı, yedek parça bulunurluğu gibi hususlar dikkate alınarak satın alınmalı, alınan cihaz konutun ısı ihtiyacına ve baca yapısına uygun olarak seçilmelidir“ diye püf noktalara değindi.

Kombilerin konvansiyonel ve yoğuşmalı tip olmak üzere 2 ana sınıfta gruplandığını ifade eden Gülgeç, konvansiyonel tip kombilerin yaklaşık yüzde 90-93 aralığında ısıl verime sahip olduğunu, yoğuşmalı tip premix yakıcılı kombilerde verimin yüzde 107-109 aralığında olduğunu ve yoğuşmalı kombilerin tercihine yönelim sağlanması gerektiğini paylaştı.

Prof. Dr. Gülgeç, her ne tipte bulunursa bulunsun bir konutun kombi cihazlarıyla gerekli konfor koşullarında verimlilikte ve olabilecek en düşük yakıt tüketimiyle ısınması için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin şunları paylaştı; konutun ısı yalıtımının olup olmadığı,komşu dairelerin alt kat ısıtılma durumuna ve işletme koşullarına göre değişkenlik gösterdiğini paylaştı.

“Bir günlük zaman diliminde açma-kapama şeklinde değil, düşük sıcaklıkta sürekli çalışacak şekilde işletilmelidir.

Oda termostatı, program saati, termostatik radyatör vanası gibi otomatik ısı kontrol cihazlarından yararlanılmalıdır.

Kombinin monte edildiği ortam yeterince havalandırılan bir yer olmalıdır. Havalandırma menfezi hiç bir şekilde kapatılmamalıdır.

Bacalı bir kombi ise yıllık baca temizliği mutlaka yaptırılmalıdır.

Her yıl yetkili servisine gerekli yanma ayarlarının bakımı ve kontrolü aksatılmadan yapılmalı.

Konutlarda gereken yer sıcaklığı 20 derecedir. Bu değerin üzerindeki her 1 derecelik kontrolsüz sıcaklık arttırılması , yakıt tüketiminde yüzde 6`lık bir artışa tekabül edeceği unutulmamalıdır.

Emniyetli olsun düşüncesiyle gereğinden büyük ısıtma kapasiteli kombi seçilmemelidir.

Kombi tesisatında uzun ve tek hatlı dağıtımlar yerine, tesisat ikiye bölünerek kısa pompa çevirimli hatlar yaptırılmalı.

Kombi tesisatında boru çapları olması gerekenden daha küçük seçilmemelidir.normal ebatta olmalı

Radyatörlerin girişlerinde termostatik radyatör vanası, dönüşlerde ise reglaj vanası kullanılmalıdır.

Kullanılmayan odaların sıcaklık değeri minimum 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.eğer hiç ısıtılmamış odalar varsa mevcut sıcaklık değerini düşürecektir

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©