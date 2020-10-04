Şoförünün belediye personeline kasten çarptığı Erkan Haberal açıklama yaptı

MHP'li vekil Erkan Haberal'ın şoförünün belediye personeline bilerek çarptığı görüntüler tepkilere neden olmuştu. Görüntüler hakkında açıklama yapan Haberal, güvenlik personelini suçladı.

Dün yaşamını yitiren Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenaze namazı Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı.

Cenazeye gelen MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal’a ait makam aracının, trafik polisi özel korumalar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA özel güvenlik görevlisi tarafından otomobil girişinin yasak olduğu bölgeye alınmadığı görüntülere yansıdı.

MİLLETVEKİLİ HABERAL, GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ SUÇLADI

Bu sırada gaza basan makam aracı şoförü, otomobilin önünde bekleyen güvenlik görevlisini ezdi.

Erkan Haberal, güvenlik görevlisini suçladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Haberal, "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur." dedi.

ERKAN HABERAL'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Erkan Haberal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Merhum Zeki Ergezen’in cenazesine katılmak maksadıyla Kocatepe Camii’ne gittiğim esnada müessif ve münasebetsiz bir olay yaşanmıştır.

Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla Camii’ye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım.

"PROVOKASYON İHTİMALİNE KARŞI SOĞUKKANLI VE SAĞDUYUYLA HAREKET ETTİM..."

Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakeratamiz bir davranışıyla karşılaştım. Bir provokasyon ihtimaline karşılık soğukkanlılık ve sağduyuyla hareket ettim ve otomobilden inip yürüyerek Cenaze Namazı’nın kılınacağı alana intikal ulaştım.

Arkasında ANFA görevlisinin önyargılı ve tahammülsüz muamelelerinin şöförümü hedef alarak devam ettiğini, hatta fiili müdahelede bulunduğunu Namaz sonrası öğrendim.Doğal olarak da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir.

Olay tamamen bundan ibarettir. ANFA görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır...

"ANFA GÖREVLİSİ, OLAYIN YEGANE SORUMLUSUDUR"

Özellikle gelişmelerden son derece üzgün olduğumu paylaşmak isterim. Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve takibat devam etmektedir...

Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum...Kamuoyunun takdirlerine konuyu arz ediyorum..."

Erkan Haberal'ın şoförü aracıyla güvenlik görevlisine bilerek çarptı