Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o amcayı unutmadı!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ( RTE) o amcamıza manevi değeri çok yüksek bir hediye gönderdi.

Bazı kesimlerin, diktatör,tek adam rejimi,o ne derse olur dedikleri SN.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o fotoğrafdaki amcamızı da unutmadı.

KOSKOCA BİR CUMHURBAŞKANI VATANDAŞLARINI TEK TEK TAKİP ETTİĞİNİ DE GÖSTERDİ!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Osman Duymaz, cuma namazı kılmak için gittiği stadyum girişinden 65 yaş üstü olduğu nedeniyle geri çevrilmişti.

Yaşlı adamın stadyum yanında çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılarak, birçok insanı üzmüştü..

Ancak bu durumu görüp üzülen Cumhurbaşkanımız RTE,Osman amcamızı da unutmadı.Onun ibadet için çarpan güzel gönlünü almayı başardı.

OSMAN AMCAYA, RTE'DEN SECCADE SÜRPRİZİ!

Yaşanan bu üzücü durumdan ötürü, fotoğrafı gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Duymaz'a anlamlı bir hediye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Duymaz’ı evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olan seccadeyi takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Akış, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahsun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik hem de Cumhurbaşkanı'mızın selamını getirdik, çok selamı var. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir hediyemiz var, kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım." dedi

Osman Duymaz amcamız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği seccade, tespih ve porselen anı tabağı hediyesi nedeniyle teşekkür etti.Çok minnettar olduğunu söyledi.

Osman amcamızı bizzat evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mustafa Akış,hediyesini bizzat eli ile teslim etti.

Sn.Erdoğan'ın bir vatandaşını böyle onure ederek yaptığı hareket ise,birçok kişiyi duygulandırdı.

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