Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Başbakan Eduard Heger, saldırı altında olan Ukrayna'ya yardım amaçlı S-300 hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, 44'üncü gününde devam ediyor.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Rus saldırılarını karşı Ukrayna’nın savunmasına yardımcı olmak için S-300 hava savunma sistemi gönderdiğini, söyledi.

"Türkiye s-400'leri Ukrayna'ya versin"

Diğer yandan geçtiğimiz ay ABD medyasında, "ABD, Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya vermesini istedi" haberleri yer almıştı.

"Bu ciddiye alınacak bir iddia değil"

İddialara ilişkin NATO Zirvesi dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biden ile ayaküstü sohbetimiz oldu. Türkiye, bu ciddiye alınacak bir iddia değil diyerek aynı yerden cevap verdi. Hatta Fahrettin Bey, 'Batı dünyası bu tür asılsız iddialar yerine önce koşulsuz F-35 programına Türkiye'yi katsın.'" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.