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Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınlarında ek bir donanım ile söndürme çalışmalarına katılan skorsky helikopterler çalışmaları ile göz doldurdu. Milas Ören’de devam eden yangınlarda alevlerle mücadeleyi skorsky helikopterler sürdürüyor.

Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
06 Ağustos 2021 Cuma 18:18

Bölgede yaklaşık bir haftadan bu yana etkili bir şekilde devam eden orman yangınları Ören yakınlarındaki Bozalan ve Hasanlar mahallesi arasındaki dağlardaki ormanlık alanda devam ediyor. Olumsuz hava koşulları ve arazi şartları yangınla mücadeleyi zorlaştırırken, askeri helikopterler de alevlerle savaşıyor. Sabah havanın aydınlanması ile çalışmalarına başlayan helikopterler, akşam hava kararıncaya kadar alevleri söndürmek için su taşıyor.

Şu anda Milas Bozalan ile Hasanlar Mahallesi arasındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu. Dağın zirvesine kadar ulaşan alevlere skorsky helikopterler havadan müdahale ediyor. Daha önce kurtarma ve çeşitli operasyonlarda kullanılan skorsky helikopterler şimdi de eklenen bir aparat ile yangınlarla mücadelede kullanılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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