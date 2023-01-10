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Skandallarla gündeme gelen Ciciş Ceyda Ersoy'un dili koptu

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy, flört ettiği kişinin öpüşürken dilini ısırdığı ve dilinin koptuğunu ileri sürdü. Hastaneye gidip dilini diktiren Ersoy paylaştığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" dedi.

Skandallarla gündeme gelen Ciciş Ceyda Ersoy'un dili koptu
Kamusaati
Kamusaati
10 Ocak 2023 Salı 11:34

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un adı bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde evinde uyuşturucu madde bulunduktan sonra gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakıla Ceyda Ersoy, öpüşürken dilinin koptuğunu iddia etti.

"ÖPÜŞÜRKEN DİLİM KOPTU"

Sosyal medya hesabından "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba? Of çok acıyor. Şaka gibi" notuyla hastaneden video paylaştı. Dilinin dikildiği anları yayınlayan Ciciş Ceyda, operasyonun ardından iyi olduğunu belirterek şunları söyledi; "Arkadaşlar iyiyim sağ olun geçmiş olsun dilekleriniz için, dikildi. Maalesef böyle bir şey geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki.1 ay oldu tanışalı, öpüşmemiştik. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım. Size tavsiyem; akrep burçlarına selam bile vermeyin"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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