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Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı

Turşu fabrikasında bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. İnfial yaratan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti ve görüntülerdeki çalışanı gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı tesiste faaliyetlerinden men edildi.

Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı
01 Nisan 2021 Perşembe 22:48

Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

VİDEOYU PAYLAŞAN GÖZALTINA ALINDI

Urfa ve Manisa'da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir'de gözaltına alındı.

İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

A.G isimli kişinin Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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