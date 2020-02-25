Sizde Kombi Yakmıyor Yada Bir Kaç Odayı Isıtıyorsanız Komşunuz ile Mahkemelik Olabilirsiniz !

Sizde Kombi Yakmıyor Yada Bir kaç Yeri Isıtıyorsanız Komşunuz ile Mahkemelik Olabilirsiniz Sizde Kombi Yakmıyor Yada Bir kaç Yeri Isıtıyorsanız Komşunuz ile Mahkemelik Olabilirsiniz, Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?, Alt komşu kombi yakmıyorsa ne yapmalıyız?,

Sizde Kombi Yakmıyor Yada Bir kaç Yeri Isıtıyorsanız Komşunuz ile Mahkemelik Olabilirsiniz

Sizde Kombi Yakmıyor Yada Bir kaç Yeri Isıtıyorsanız Komşunuz ile Mahkemelik Olabilirsiniz Sizde Kombi Yakmıyor Yada Bir kaç Yeri Isıtıyorsanız Komşunuz ile Mahkemelik Olabilirsiniz, Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?, Alt komşu kombi yakmıyorsa ne yapmalıyız?,

Alt kat komşunuz kombiyi hiç yakmıyor ya da odaların kalorifer peteklerinin Çoğunu açmıyor . Doğalgaz faturanız el yakıyor ona ragmen rağmen hala ısınamıyorsanız yapılabilecek ne var?

İkamet ettiğiniz konut bireysel kombi ile ısınıyoruz yeteri kadar yakıyoruz ama nafile. Benim doğalgaz faturam şubat ayı için 692 TL oldu . Alt kat komşum kombiyi hiç açmıyor. Birçok odanın peteklerini kapatıyor. Kendisine en fazla 150 civarı fatura geliyor. Onun alt katı da iyi yakıyor ara katta yaşayıp alt üst yakınca gerek kalmıyor açmasına kombiyi açmasına gerek kalmıyor. Ben epey yüksek fatura ödüyorum ama halen ısınamıyorum Bu hal konusunda ilgili cezai bir yaptırımı var mı? Bir yere başvurabilir miyim?”

Tüketici hukuku konusunda uzman bir avukata konuyu açıp görüştüm . Avukat 'ın hukuki çerçeveyi de özetleyen yanıtı şudur: “Okurumuzun sorusu, ikamet ettiği binadaki komşularının kış mevsimi olmasına rağmen gereklilik arz ediyor ekonomik düşüncelerle bireysel ısıtma sistemini yeterli veya hiç kullanmaması nedeniyle, kendisi üzerine düşen ısıtma maliyetinin arttırılması .hukuk çerçevesinde bu konu , bir kişinin evini kullanmasının etki alanı içinde olan herkez komşu sayılır. Komşu taşınmaz tüketicinin , komşuluk hukukuna ters ve katlanma sınırlarını ezen eylemlerden kattiyen uzaklaşmasıgereklidir. Bu sebeple okurumuzun yaşadığı sorun komşuluk hukuku dahilinde çözümlenebilecek durumdadır.

Diğer yandan genel düzenleyici işlemlerini de irdelemek büyük fayda sağlayacaktır . Yürürlükte olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesinde, ‘Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uyum sağlamak , özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını es geçmemek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler’ düzenlemesi mevcuttur.

maddi zararı talep edebilecekleri gibi, zikredilen kanunun 33. maddesi geregince , ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden hâkimin müdahalesini talep edebilir. Mahkeme tarafından yapılacak inceleme neticesinde, komşunun mevsimsel şartlara uyum sağllayacak şekilde kullanmakta olduğu konutu hiç veya yeterli oranda ısıtmadığı tespit edildiği takdirde, hâkim bu eylemin bitmesinr karar verebilecektir. Ayrıca eylem sebebiyle diğer komşunun uğradığı maddi bir hasar var ise bunun sorumlusundan maddi ödenek konusunda da karara varılabilir .

Ankara ili Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin 31 Mart 1986 tarihli ve 1 karar sayılı kararnamesi gereği ilçe belediyelerine yetki tanınmıştır . Okurumuz tarafından yargı süreci işletilebileceği gibi, ayrıca insan sağlığına zararlı etki oluşturan eylemler konusunda ilçe belediyesince işlem tesis edilmesi de ayrıca talep edilecektir.”

“komşuluk hukuku” içinde çözüm aramak şarttır . Yöneticiye başvurup yönetim planına hüküm koydurmak yöntem olarak billinmekte . Bu da çözüm olmazsa, mahalli çevre kurulu kararları gereğince ilçe belediyenize şikâyeti ederek bir başvuru kaydı açın . Son çare ise dava açmak .

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