siz otelden ayrılınca bu kullanılmış sabunlara NE OLUYOR İŞTE CEVABI

Otele gittiğinizde banyodaki sabunları kullanıyorsunuz, peki ama siz otelden ayrılınca bu kullanılmış sabunlara, duş jelleri ve şampuanlara neler oluyor biliyor musunuz? Otele gittiğiniz zaman banyonuza bırakılmış olan sabunları kullanıyorsunuz, sonrasında ise bu kullanılmış sabunları otelde bırakıp ayrılıyorsunuz.

Peki bu kullanılmış onlarca, yüzlerce sabun, tekrar müşteriye verilemeyeceğine göre ne yapılıyor olabilir? İşte bu sorunun yanıtını araştırdık ve şöyle bir sonuca ulaştık.

Clean the World adlı şirketin CEO’su olan Shawn Seipler, bir oteli ziyaret etti ve kullanılmış sabunların israf edilerek çöpe gittiğine şahit oldu. Bu soruna bir çözüm aradı ve buldu. Bu kadar fazla sabunla ihtiyacı olanlara yardım edilebilirdi!

Seipler’in bu fikri, pek çok otel sahibinin beğenisini kazandı. Bunun için ilk önce kullanılmış sabunlar otel odalarından toplanıp, geri dönüşüm tesisine gönderildi. Geri dönüşüm tesisine gönderilen bu kullanılmış sabunlar, sterilize edildi ve geri dönüşüm için işlendi.

Sabunlar ihtiyacı olan dünyanın birçok farklı noktasına gönderildi. Ve buradaki insanları çok mutlu etti. Sabun kullanan insanların bir anda dünyaları değişti.

Shawn Seipler, sabunun gönderildiği yerleri kastederek, ”Sabun kullanımı insan ö*lümlerini %30 – %65 oranında azalttı” diye konuştu. Bizce de harika bir iş çıkarılmış! Tüm otel sahiplerinin kullanılmış sabunlarını bu şekilde değerlendirmesi dileğiyle…