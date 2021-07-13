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Siyasilerden Galatasaray'a destek mesajları

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı alan Galatasaray'a siyasilerden destek mesajı yağdı.

Siyasilerden Galatasaray'a destek mesajları
13 Temmuz 2021 Salı 10:10

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynayacağı karşılaşma için bugün saat 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya gitti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve gösterilen tavır nedeniyle İstanbul'a dönme kararı alan Galatasaray'a siyasilerden destek mesajları geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten centilmenlikten uzaklaşıp kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanıdayız!” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, “Yunanistan'ın Galatasaray Spor Kulübü'ne dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray Spor Kulübü dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray Spor Kulübü'ne yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise paylaşımında, “Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü'nün karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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