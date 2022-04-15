Siyaset gündemine bomba gibi düştü! AK Parti'nin 2024 İBB Başkanı Adayı şimdiden belli iddiası

AK Parti'nin 2024 belediye başkanlığı seçimlerinde İstanbul için kimi aday göstereceğine ilişkin çok ciddi bir gündeme geldi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkması konuşulan iddia.

Siyaset gündeminin en çok konuşulan konu başlığı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Millet İttifakının kimi aday göstereceğine dair haberler olmuştu. Çok sayıda iddianın yer aldığı basında hem siyasi isimlerden açıklamalar gelmiş hemde bazı önemli gazeteciler kaynaklarına dayandırarak isim teleffuz etmişlerdi. Siyasi gündeme ilişkin gelen bu iddiaların ardından ise çok konuşulacak yeni bir iddia gündeme geldi.

SİYASİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN İDDİA

Bilindiği üzere 2023 yılında Türkiye milletvekili cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. 2023 seçimlerinden bir yıl sonra ise il ve ilçe belediye başkanlarının belli olacağı yerel seçimler yapılacak. Tüm gözler ilk olarak 2023 seçimlerinde olurken hiç beklemedik bir iddia gündeme geldi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul için şuan da Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı olarak görev yapan Adil Karaismailoğlu'nu aday gösterebileceği öne sürüldü. Bu iddiaların dahs sesli konuşmaya başlamasının ardından ise konunun odağındaki isimden açıklama geldi. Bir basın mensubu Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na İstanbul için aday olup olmayağını sordu.

İlk Ağızdan Resmi Açıklama Geldi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasında şuan da bakan olarak görev yürüttüğünü söyledi. Açıklamalarının devamında görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu "Ben şu anda Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı'yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım en son bürokrat olarak da en üst seviyede görev alan birisi olarak İstanbul'un tamamını planlamış ve altyapısını çok iyi bilen birisi olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet etme görevi bana verildi." ifadelerini kullandı. İBB Başkanlığı için aday olacak iddialarına dair açıklamasının sonunda ise Adil Karaismailoğlu "Ben onun kutsallığını ve fırsatını bulduğum için ülkemize hizmet etmek adına canla başla çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.