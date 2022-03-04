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Sıvı yağda gümrük vergisi sıfırlandı

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Sıvı yağda gümrük vergisi sıfırlandı
Ömer
Ömer
04 Mart 2022 Cuma 09:42

Rusya ve Ukrayna savaşı dünyadaki birçok sistemi değiştirdi, savaşın getirdiği sonuçlara karşı ülkeler önlemler almaya başladı.

Savaş nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni kararlar alındı.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YETKİSİ ARTIRILDI

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürününün ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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