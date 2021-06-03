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Sivas'ta kaza: 9 ölü

Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü sınırları içerisinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta kaza: 9 ölü
03 Haziran 2021 Perşembe 11:07

Sivas'ın Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

VALİ BİLGİ VERDİ

Kaza ile ilgili bilgileri Sivas Valisi Salih Ayhan verdi.

Ayhan,"Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Sivas ta kaza: 9 ölü #1

Sivas ta kaza: 9 ölü #2

Sivas ta kaza: 9 ölü #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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