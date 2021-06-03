Sivas'ta kaza: 9 ölü

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan veriye göre, SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 6.39'luk zammı garantiledi. Üstüne bir de ikramiye alacak olan emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak. Önümüzdeki ay memurlar için de güzel haberler var. Memurlar ocakta yüzde 3 zam almıştı. 6 aylık enflasyona göre, memurlara da şimdiden yüzde 3.39'luk zam göründü. Bu rakamlara haziran ayında açıklanacak enflasyon farkı da yansıtılacak.