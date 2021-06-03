Sivas'ta kaza: 9 ölü

Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü sınırları içerisinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
VALİ BİLGİ VERDİ
Kaza ile ilgili bilgileri Sivas Valisi Salih Ayhan verdi.
Ayhan,"Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.