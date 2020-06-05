Sivas ilimize büyük şok,Hasta sayısı 100'ü geçti!

Sivas ilimizde kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı koronayı unutturdu

Tüm dünya da ve ülkemizde Koronavirüs ile savaşılırken,Sivas ilimizden malesef kötü haber geldi..Koronavirüs'den bile daha tehlikeli olan kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı,en az 100 kişide tespit edildi!

KORONAVİRÜS'TEN EN AZ 3,4 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Bu yıl erken görülmeye başlayan KKKA vakalarında 5 kat artış görüldü ve yaklaşık 100 vaka tespit edildi. Tedavi altına alınan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Uzmanlar, kenenin öldürücülük özelliğinin Kovid-19'a göre üç kat daha fazla olduğunu vurguladı. Malesef Sivas ilimizden acı haberler geliyor..Sİvas ilimizde 2 vatandaşımız hayatını kaybederken,100 vaka da tedavi altında.

SİVAS'TA VAKA SAYISI 100'E YAKLAŞTI

Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bu yıl kene ısırması sonucu oluşan KKKA vakalarının erken görülmeye başlandığını belirterek, "2002 yılından itibaren kırım Kongo kanamalı ateşi, Sivas bölgesinde, İç Anadolu bölgemizde ve Orta Karadeniz bölgesinin güneyinde ciddi bir endemik ve eptemik hastalık halinde seyretmektedir. Özelliklede bu sene için biz geçen yıl ki vakaların yaklaşık beş-altı katı daha fazla kırım Kongo kanamalı ateşi görmeye başladık ve bu sene özellikle biz nisan sonu mayıs başında gördüğümüz kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarını martın ortalarından itibaren görmeye başladık. Sivas ve çevresinde şuana kadar 94 vakamız olmuştur. Bunların 78 adeti erişkin hastamız 16 tanesi de çocuk hastamızdır. Geçen yıl ki sayılara göre beş-altı kat daha fazla vakayı görüyoruz. Yani bunların fazla gözükmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle Covid-19 dan dolayı hem kenelerde hem de kırım Kongo kanamalı ateşiyle yeterince mücadelenin yapılamamış olmasını ben burada etkili görüyorum. Ve tüm vatandaşlarımdan özellikle bu kırım Kongo kanamalı ateşine karşı dikkatli olmalarını öneriyorum" diye konuştu

KORONAYI SOLLADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını sollayarak en az 100 kırım kongo kanamalı ateşi tespit edilen Sivas ilimizde ciddi önlemlerin alınması an meselesi.Çünkü yaz mevsimi yeni başladı.Vaka sayısı bu şekilde artarak devam ederse o ilimizde birçok insan hayatımızı kaybedebilir.

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