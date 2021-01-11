Sitemizde yapılan son seçim anket sonuçları belli oldu o partiye soğuk duş!!! İşte ocak 2021 son seçim anketi

Sitemizde yapılan son seçim anket sonuçları belli oldu o partiye soğuk duş!!! ocak 2021 sen seçim anketi Yeniden refah partisi çok büyük bir yüseliş göstererek birinci sıraya yerleşti. Ak partinin halktan uzaklaşan politikalarına tepki gösteren vatandaşlar rahmetli erbakan'ın partisine yoğun ilgi gösteriyor. Fatih Erbakan 2023 seçimlerinde çok ciddi bir oy alacak şekilde görülüyor. Tüm Partilerden oy alan Fatih Erbakan'ı ne kadar engellemeye çalışsalarda seçimlerde çok büyük rol oynayacak...

seçimlerde ak partiye büyük şok sitemizde yaptığımız son ankete yaklaşık 4,500 kişi katılım gösterdi. oy kullanan Ip birdaha oy veremiyor. Her kişinin sadece 1 oy hakkı var. Çıkan sonuçlara göre YENİDEN REFAH PARTİSİ İlk sıraya yerleşirken AK PARTİYE seçmenler ana muhalefet olarak kalması yönünde karar verdi işte son anket sonuçları ;

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