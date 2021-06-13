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Şişli'de kızını parka götüren babanın öldürülme anı

Kızını parka götürdüğü sırada maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybeden babanın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Şişli'de kızını parka götüren babanın öldürülme anı
13 Haziran 2021 Pazar 17:19

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı.

İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

BABANIN ÖLDÜRÜLME ANI KAMERADA

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı görülüyor.

KURŞUNLAR HER YERE İSABET ETTİ

Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rast gele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor.

Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #şişli #çatışma #park #çocuk #katil
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