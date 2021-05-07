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Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir ortalarda görünmeyen Berat Albayrak'ın bugün Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
07 Mayıs 2021 Cuma 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, 2020 Kasım ayında, Instragram hesabından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak'ın bu kararı, gündeme bomba gibi düşmüş konuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı.

CUMA NAMAZINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Aylardır ortalarda görünmeyen Berat Albayrak, bugün ilk kez kameralara yakalandı. Albayrak'ın, camide yüzünde maske ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafın bugün Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazı sırasında çekildiği belirtildi.

Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi

BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstifası sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine dair yorumlar yapılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, ailesine yönelik iddialara "Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız. Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaktan vazgeçmemiz mümkün değildir. Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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