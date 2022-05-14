Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!

Şırnak İl Müftülüğü tarafından Cizre İlçe Stadyumunda Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti. CHP Şırnak İl Başkan yardımcısı Serdar Soysal töreni hedef alarak, "Biz laik bir devletiz. İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin içinde yatan '28 Şubat zihniyeti' dillerine vurmaya devam ediyor. Şırnak İl Müftülüğü tarafından il merkezi, Cizre ve Silopi ilçelerinde 2019-2020-2021 yıllarında Yatılı Kur'an Kurslarında almış oldukları eğitimi başarı ile tamamlayan 200 kişi için Cizre İlçe Stadyumunda Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Cizre şehir stadyumunda düzenlenen törende vatandaşlar stadyumu doldurdu.



200 HAFIZ İCAZET DİPLOMASI ALDI



200 hafıza icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından törenle verildi.



TÖREN CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ



Hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti. CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal törenin laikliğe aykırı olduğunu iddia ederek töreni hedef aldı.



"BİZ LAİK BİR DEVLETİZ"



CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'e konuşan CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal "Karşımızdaki partinin görüşü belli, kaymakamlık ve valilik onları elinde. Ancak

unutmamak gerekir ki biz laik bir devletiz. İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır" dedi.



Hafızlık kurslarının Cizre'de sıkça görüldüğünü söyleyen Soysal, "Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00'te bir okulda

sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi 'Sporcuları buradan nakledin, yer açın' denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar" diye konuştu.



ÖZGÜR ÖZEL DE KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALMIŞTI



Geçtiğimiz aylarda da CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel Kur'an kurslarını hedef alan bir açıklama yapmıştı.



"ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ"



Özgür Özel Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi.



Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya

çalışıyorlar." dedi.



"CUMHURİYET'E FAYDASI YOK"



Özel "Ortaçağ düşüncesine yönelmenin Cumhuriyet'e faydası yok. Tamamen yanlış bir işi benimseyip 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil... Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince... Okuduğunu anlamaz tabii..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.