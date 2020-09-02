12
0
0
0
0
0
0
0

Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

Yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı
02 Eylül 2020 Çarşamba 01:00

Şırnak'ta polis ile bekçinin yumruk yumruğa kavgası gündem oldu...

30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana gelen kavgada uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #1

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #2

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #3

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #4

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #5

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #6

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #7

Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #8

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber