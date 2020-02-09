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Sinopta Jandarmaya artistik yapan o kişi İyi partili çıktı!

MHP Vezirköprü ilçe Başkanlığı Dursun GÜLÜNAY jandarma açıklaması,Turan KAYA mhp ilçe başkanı

Sinopta Jandarmaya artistik yapan o kişi İyi partili çıktı!
09 Şubat 2020 Pazar 00:36

Bugün tüm Türkiye bir haber okudu..Olay Sinop ilimizde gerçekleşiyor..Hem suçlu hem de güçlü olayı sanırım tam da bu..Hem alkol alıp trafiğe çıkıyor,hem de görevini yapmaya çalışan jandarmaya tehditler savunuyor..Birde üstüne amcam Vezirköprü Mhp ilçe başkanı senle görüşeceğiz diyor..

JANDARMAYI TEHDİT EDEN ŞAHSA TEPKİ YAĞDI

Özellikle sosyal medya da askerimizi kimse tehdit edemez,hem suçlu hem güçlü,alkollü araç kullanırsan hem ehliyetin elinden alınır hemde cezayıda paşa paşa ödersin gibi yorumlar yapıldı..Halkın trafik güvenliğini hiçe sayıp, alkollü araç kullandığı gibi,bir de canımızı,vatanımızı emanet ettiğimiz askerimize siyaseti de alet ederek,tehdit etti.!

Sosyal medya da ilgili şahsın İyi partili olduğu iddia ediliyor.

MHP Vezirköprü ilçe Başkanlığı'ndan şok açıklama

Vezirköprü Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Dursun GÜLÜNAY ,resmi sosyal medya hesabından bu açıklamayı yaptı ve konu her ne olursa olsun,şahıs kim olursa olsun askerimizin yanında olduklarını ifade etti,İşte o açıklama:

"Basına yansıyan üzücü olay sebebiyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Görevini icra eden Boyabat Jandarma Trafik ekiplerine edep dışı bir üslupla tepki gösteren ve kendisini Milliyetçi Hareket Partisi Vezirköprü İlçe Başkanının yeğeni olarak tanıtan şahsın, ne partimizle ne de ilçe teşkilatımızla herhangi bir bağlantısı ve ilişiği yoktur. Olamaz da..! Yaptığımız araştırmada şahsın 2017 yılında partimizden istifa eden Turan KAYA’nın ismini zikrettiği anlaşılmaktadır. Adli Makamların şahıs hakkında gereğini yerine getireceğinden ve bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görevini icra eden kolluk kuvvetlerimize yapılan bu terbiyesizliği asla tasvip etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması temennisi ile görevli personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İŞTE JANDARMAYI TEHDİT EDEN O ŞAHSIN VİDEOSU


Kaynak: Kamu Saati Özel
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