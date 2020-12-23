SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU? ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK? MEB Sınavlarla Alakalı Açıklaması SON DAKİKA!!

İlkokul ortaokul lise sınavları nasıl olacak? 1.2.3.4. sınıf sınavlar iptal mi? MEB okul sınavları açıklaması! SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU? ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Sınavlar iptal mi? İlkokul ortaokul lise sınavları nasıl olacak? MEB okul sınav tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınavların nasıl olacağına dair detaylı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerinin okul sınavlarıyla ilgili merak edilen bilgiler paylaşıldı. 22 Ocak’ta başlayacak karne dağıtımı işlerinin farklı zaman dilimlerine yayılacağı da belirtildi. Peki, sınavlar iptal mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte MEB okul sınav tarihleri!

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, ‘o tarih’ itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

Okul sınavları iptal mi? İlkokul ortaokul lise sınavları nasıl olacak? MEB okul sınavları hakkında sınava girecek milyonlarca öğrenci araştırma yapıyor. Okul notlarının belirlenmesi için en önemli kriterlerden birisi yazılı sınav. Ancak pandemi nedeniyle 1. dönemin uzaktan eğitimle yapılması kararlaştırılmıştı. Bu nedenle sınavların nasıl olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınavların nasıl olacağıan ilişkin detaylı açıklama yaptı.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak.

Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.

İLKOKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.

ORTAOKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.

LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?

Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.