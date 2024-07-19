Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin davada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mahkeme davayı 30 Eylül'e erteledi. Tutuksuz yargılanan 3 sanığın beraatini isteyen savcı, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirtaş içinse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapması için 30 Eylül'e ertelendi.

Ankara'da suikaste uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşmasına bugün devam edildi. Savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

5 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar isimli 3 tutuksuz yargılanan sanığın beraatini isteyen savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un 'müşterek fail' olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Ateş'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsini istedi.

Özyağcı'nın ayrıca 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş hakkında 'suça azmettiren' olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında 'suça azmettiren' olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapması için 30 Eylül'e ertelendi. İddianamedeki benzer suçlardan cezalandırma isteyen savcı, 3 sanık için de beraat talep etti.

AYŞE ATEŞ 8 KORUMA POLİSİYLE GELDİ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan 6'ncı duruşmaya, 8 koruma polisiyle geldi.

10 dakika süre duruşmanın ardından açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasi cinayetin adi bir cinayet gibi gösterilmek istendiğini işaret etti. Ateş "Dosyalar birleştirilsin, bütün sanıklar adalet karşısına çıkarılsın" dedi. Ateş "Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz. Bu yargılamadan paçayı sıyırırlarsa olacaklar gün gibi ortada değil mi?" ifadelerini kullandı.