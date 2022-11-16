SİMİDE ZAM GELDİ

Polatlı’da 90 gram olarak satılan simit 100 grama çıkarılırken fiyatı da 4 TL’den 5 TL’ye çıkarıldı, terayağlı simit ise 6 TL ila 7.5 TL’den satılıyor. Kayseri ankara istanbul ve birçok ilde ortalama fiyatlar aynı şekilde seyrediyor.

Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren başlayan uygulamaya göre Polatlı’da simide zam geldi. Ağustos ayında Ankara’da uygulanmaya başlanan fiyat tarifesi Polatlı’da da uygulanmaya başlandı. Polatlı’da simit zamlı şekilde satılmaya başlandı. Yapılan zamma göre Polatlı’da 90 gram olarak satılan simit 100 grama çıkarılırken fiyatı da 4 TL’den 5 TL’ye çıkarıldı, terayağlı simit ise 6 TL ila 7.5 TL’den satılıyor.

SİMİT 5 TL’DEN SATILIYOR

Sade simidin 5.00 TL’den satılmasına ilişkin Simit Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi, artan maliyetler göz önüne alınarak müzakeresi yapıldı ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından yapılacak zam karara bağlandı. Karar yürürlüğe girmiş ve Ağustos ayından itibaren Ankara’da simit 5 TL’den satılmaya başlanmıştı. Polatlı’da da Sade simit 4.00 TL’den satılmaya başlandı. Ankara’da aylar öncesinde alınan kararla simit 5 TL’den satılıyordu. Polatlı’da bu karar uygulanmamış ve simidin satışı 4 TL’den devam etmişti. Ancak fırınlar maliyetler nedeniyle daha fazla dayanamadı ve zam uygulamaya koyuldu.

ZAM KAÇINILMAZ OLDU

Yetkililer ve fırıncılar artan enflasyon nedeniyle yükselen maliyetler nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Özellikle artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artması nedeniyle zam kaçınılmaz olduğu belirtilirken bunun üzerine çalışan , akaryakıt ve un fiyatları eklenince simide zam yapılmasına mecbur kalındığı söyleniyor. Belli fiyat tarifesi olması nedeniyle artan maliyetleri anında fiyatlara yansıtamadıklarını belirten fırıncılar ve yetkililer, bu nedenle vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade ederek artan maliyetlerin zam öncesi ceplerinden karşılamak zorunda olduklarını söylüyor.

BİR YILDA YÜZDE YÜZ ZAM

Yükselen enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde simide yüzde 100 zam geldi. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 2,50 TL’ye satılan sade simit bugünlerde 5 TL’den satılmaya başlandı.