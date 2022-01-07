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Silah ve sopalarla sokakta terör estiren Suriyeliler yakalandı, Görüntülere tepki yağıyor!

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Harekete geçen polis ekipleri, görüntülerde yer alan kişileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler işlemleri bittikten sonra sınır dışı edilecek.

Silah ve sopalarla sokakta terör estiren Suriyeliler yakalandı, Görüntülere tepki yağıyor!
07 Ocak 2022 Cuma 23:32

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tartışmalara yol açtı.

HEPSİ YAKALANDI

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüpheliler kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Gündeme oturan olay sonrası Adana Valiliği, yazılı açıklamada bulunarak olaya karışanların hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Adana Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Suriyelilerin ellerinde sopa ve palalarla Adana sokaklarında dolaşırken görüntüleri' şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup, ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişlerdir."

Görüntülere tepki yağıyor! Silah ve sopalarla sokakta terör estiren Suriyeliler yakalandı

Görüntülere tepki yağıyor! Silah ve sopalarla sokakta terör estiren Suriyeliler yakalandı

Görüntülere tepki yağıyor! Silah ve sopalarla sokakta terör estiren Suriyeliler yakalandı

Görüntülere tepki yağıyor! Silah ve sopalarla sokakta terör estiren Suriyeliler yakalandı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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