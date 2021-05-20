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Sigortasız çalışılan süreler için kıdem tazminatı ödenir mi?

Sigortasız çalıştığım günler için kıdem tazminatı alabilir miyim?

Sigortasız çalışılan süreler için kıdem tazminatı ödenir mi?
20 Mayıs 2021 Perşembe 00:02

Sigortasız çalıştığım günler için kıdem tazminatı alabilir miyim?

Çalışmaya başladıktan 9 ay sonra sigortamı başlattılar.İşten ayrılsam sigortasız geçen günlerin tazminatını alabilir miyim?

İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğuzsüreler dikkate alınır.

Sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigortasını hem dede tazminat süresini kazanmış olursunuz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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