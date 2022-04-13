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Sigaraya zammı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?, Sigara fiyatları güncel liste 13 Nisan 2022!

Sigara fiyatlarına Ocak ve Mart ayında gelen zamların ardından yine sigaraya zam mı geldi?, sigaraya zam geldi mi gibi pek çok sorunun yanıtı halen sorgulanmaya devam ediliyor. Son gelen sigara zammı ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belli olmuştu. Öte yandan, BAT ve JTİ marka sigaralara 2 TL zam yapıldığı da biliniyor. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi 13 Nisan 2022!

Sigaraya zammı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?, Sigara fiyatları güncel liste 13 Nisan 2022!
Ömer
Ömer
13 Nisan 2022 Çarşamba 01:40

Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi anlık olarak takip ediliyor. Ocak ve Mart aylarında uygulanan sigara zammı ile birlikte sigara fiyatına toplamda 6 TL'lik bir zam yapılmıştı. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada; "Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt ararken marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi de bu şekilde netleşti. İşte 12 Nisan sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi!

SİGARA ZAMMI SON DURUM | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 12 NİSAN 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

 


sosyal medya yorumları

#sigara zamlarından sonra #tütün içmeye başladı herkes. Fabrikadan çıkmış gibi sarılmış sigara yarı fiyatına. Ee bunca zamdan sonra karaborsa elbette doğacaktı.önleyin bakalım el altından satışı.Yazık. Şimdi de her yerde kaçak akaryakıt videoları doldu.Peki sonra?

seçim gününe gitmek için hayatımdan koskoca 10 yıl vermeye razıyım

Sigaraya zam gelmiş. Yaz kızım; Hükümet kansere savaş açtı.

Yerli Tütün ekimini yasakla ekenlere büyük cezalar kes. sonrada #sigara ya zam üstüne zam yapılsın. Sonrada yerliyiz milliyiz diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ve otomobillerdeki vergiyi %300'e kadar artırabileceği yetkiyi aldı, etkiyi hepimiz göreceğiz!

Sigara firmalarının yapacağı her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu, tütündeki vergileme rejimi nedeniyle hemen vergiye dönüşür. Geri kalanı firma hanesine yazılır. Yani görünürde zammı özel sektör yapar ama katkısı en çok Hazineye olur.

Padişahımız vatandaşın günlük düzülme dozunu bu kez sigaradan yana kullanıyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
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