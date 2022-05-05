Sigaraya zammı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?, Sigara fiyatları güncel liste 5 Mayıs 2022!

Sigara fiyatlarına Ocak, Mart ve Nisan ayında gelen zamların ardından yine sigaraya zam mı geldi?, sigaraya zam geldi mi gibi pek çok sorunun yanıtı halen sorgulanmaya devam ediliyor. Öte yandan, BAT ve JTİ marka sigaralara 2 TL zam yapıldığı da gündemde. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi 5 Mayıs 2022!

Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi anlık olarak takip ediliyor. Ocak, Mart ve Nisan aylarında uygulanan sigara zammı ile birlikte sigara fiyatına toplamda 9 TL'lik bir zam yapılmıştı. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada; "Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt ararken marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi de bu şekilde netleşti. İşte 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi!

Sosyal medyada sigaraya zam iddiaları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Mart ayında 2 TL'lik artış yaşayan tütün ürünlerinde yeni bir artış olduğu haberleriyle beraber "5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni ve güncel fiyat listesine göre; 2 TL fiyat artışı oldu ve zam bugün itibarıyla geçerli olacak. 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberine dair detaylar...

Sigara fiyatları zammı, sosyal medyadaki iddialarla gündemdeki yerini aldı. Yayılan yeni fiyat listesine göre; toplamda 2 TL'lik fiyat artışı görülürken Tekel Bayileri Platformu başkanından herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tütün kullanıcıları "5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam iddialarının detayları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL