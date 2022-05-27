Sigaraya zam mı geldi?, Sigara fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs güncel zamlı sigara fiyatları

Sigara fiyatları 27 Mayıs Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete kararı ile yükselişe geçti. Sigara fiyatlarına ÖTV zammı uygulanmasının ardından tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. Peki, Özel Tüketim Vergisi ÖTV ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 27 Mayıs Cuma güncel sigara fiyatları ve konuya ilişkin son gelişmeler...

Sigara fiyatları dün gece yaşanan ÖTV zammı sonrasında artış yaşadı. Özel Tüketim Vergisi ÖTV'nin sigara fiyatları üzerinde artış oranı %10 oldu. Tüketiciler ise güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. 2022 yılı içerisinde totalde 8 TL'lik artış yaşayan sigara fiyatları bir kez daha zamlandı. Peki, "Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI? 27 Mayıs Cuma

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

EN SON 5 MAYIS’TA ZAMLANMIŞTI!

Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam gelmişti. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde dün gece zamlandı.

TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAK!

Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi olmayacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 27 MAYIS 2022

Sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.