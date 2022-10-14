Sigaraya zam mı geldi?, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2022

Sigara zammı bu akşam saatlerinde gündeme oturdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini paylaştı. Tütün mamulleri kullanıcıları gelen zam haberiyle beraber güncel sigara fiyatlarını sorgulama başladılar. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara liste fiyatları...

Sigaraya zam gelmesi uzun süredir gündemde yer alan başlıklardan biriydi. Sigaraya zam haberi ilk olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından sigara zammının detayları merak konusu oldu. İşte sigara zammına dair detaylar ve güncel fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bir süredir gündemde olan sigara zammı yarından itibaren (15 Ekim Cumartesi) geçerli olacak şekilde geldi. Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yeni zamla beraber sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandığı açıklaması yapıldı. Bir sigara grubunda gerçekleşen artışa göre en yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 48 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL ve 32 TL olarak belirlendi. Listenin yayınlanmasının ardından açıklanan yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.