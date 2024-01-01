Sigaraya yeni yıl zammı! Fiyatı 3 TL yükseldi

2024 Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | Ocak 2024 Zamlı Sigara Fiyat Listesi JTI grubunda yer alan sigara markalarına 3 lira zam gelirken, satışlar yarından itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek. 2024 Ocak yılbaşında sigaraya zam var mı?, Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2 Ocak Sigaraya ne kadar zam gelecek?, Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2024 Sigara Fiyat Listesi, 2024'de Sigaraya Yüzde 25 Zam Geliyor mu?, Zam gelen sigaralar listesi...

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor..

Zararlarına rağmen tüketim rekoru kıran sigaraya, geçtiğimiz yıl boyunca 23 TL zam yapılmıştı..

Yeni yılla birlikte fiyat listeleri güncelleniyor.

JTI grubunda yer alan sigara markalarına 3 lira zam geldi.

Paket başına 3 TL zam

Zammı ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sosyal medya hesabından zamlı listeyi paylaşan Dündar, fiyatlara yapılan 1 TL ile 3 TL arasındaki artışın 2 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağını da belirtti.

İşte zamlı fiyatlar;

-Wnstn Da Bl & De Bl: 54 TL

-Wnstn Sldr: 55 TL

-Wnstn: 56 TL

-Wnstn Slm: 58

-Wnstn Xs: 60 TL

-Cml Sld: 52 TL

-Cml De Bl: 52 TL

-Cml B & W: 52 TL

-Cml Yl & Brw: 55 TL

-Ld Slm: 52 TL

-Ld: 52 TL

-Mnt Crl Sld: 50 TL

-Mnt Crl: 50 TL

-Cml Y (100 gram sarmalık tütün): 115 TL

En ucuz sigara 50 TL oldu

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.

Diğer sigaralarda da artış bekleniyor

JTI grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor..

Sigarayı bırakmak için ne yapabilirsin

Öte yandan sigara, üst üste gelen zamlar sonrasında hem sağlığı hem de cepleri tehdit ediyor.

Zam sonrası tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı.

İşte sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin yapması gerekenler;

1- Nikotin replasman

Sigarayı bırakmak için nikotin replasmanı, ilaç tedavisi, akupunktur veya hipnoz öneriliyor.

Kısa etkili nikotin replasman tedavileri “nikotin sakızı, pastiller, burun spreyleri veya inhaller” aşırı isteklerin üstesinden gelmenizde yol arkadaşınız olabilir.

Sigarayı bırakmak için kısa etkili tedaviler uzun etkili nikotin destekleri veya nikotin olmayan ilaçlardan biri ile güvenli olarak kullanılabilir.

2- Tetikleyicilerden kaçınmak

Tütün kullanma isteği arkadaş ortamlarında ya da stres hissedilen anlarda ya da kahve içerken daha da tetiklenebilir.

Tekikyeici durumların belirlenmesi ve bunlardan kaçınılması ilk adım olarak görülebilir.

3- Geciktirme

Sigara içme arzunuza yenik düşeceğiniz anlarda 10 dakika daha beklemeniz gerektiğini kendinize tekrarlayın. Bu süre zarfı içerisinde ise dikkatini dağıtacak başka şeylere yönelin.

Sigara içilmeyen bir alanda bulunmayı deneyin.

4- Bir şeyler çiğnemek

Sigara aruzusuyla savaşmak için bir şeyler çiğneyip ağızınıızı meşgul edin.

Yanınızda şekersiz sakız veya sert şekerleme, çiğ havuz, kereviz veya fındık bulundurun.

5- Bir sigaradan bir şey olmaz düşüncesine yenilmeyin

Sigara isteğinizi tatmine etmek için “sadece bir sigara içeceğim” dürtüsüne yenik düşmeyin.

Bir sigaranın ardı arkası gelir ve tekrar kullanıma başlanabilir.

6- Fiziksel aktivite

Fizilsel aktiviteler sigara isteme yoğunluğunuzu azaltabilir.

Merdivenlerden birkaç kez aşağı inip çıkmak gibi kolay aktiviteler sigaradan uzaklaşmanıza neden olabilir. Bunun yanında yürüyüş ve koşu da en önemli aktiviteler arasında yer alıyor.

7- Gevşeme tekniği

Sigara içmeyi stresle başa çıkma yöntemi olarak görüyor olabilirsiniz.

Derin nefes alma egzersizleri, kas gevşemesi, yoga, masaj ve sakinleştirici müzikler gibi gevşeme teknikleri kullanarak stres seviyenizi azaltabilirsiniz.

8- Destek çağrısı

Sigarayı bırakma sürecinde size yardım edebilecek bir arkadaş veya destek grubu üyesiyle temasa geçebilirsiniz. Telefonda sohbet edilebilir, birlikte yürüyüşe çıkılabilir….

9- Online destek

Sigara bırakma programlarına online ortamlardan ulaşabilirsiniz.

Veya bir sigara bırakma bloğunda mücadele eden insanların nasıl bir mücadele verdiğini öğrenebilirsiniz.

10- Kendinize sigarayı bırakmanın faydalarını anlatın

Sigarayı bırakmak ve buna direnmek istediğinizi kendinize sürekli olarak hatırlatın, hatta yüksek sesle tekrar edin; "Daha iyi hissetmek, sağlıklı olmak, sevdiklerinizi ikinci el dumandan arındırmak, para biriktirmek."