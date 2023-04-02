Sigaraya dev zam iddiası: Bir paket 50 lira olacak!

Zamların art arda geldiği sigaraya bir zam daha geliyor. Yapılacak zamla birlikte paket fiyatlarının 50 liraya dayanacağı kulislerde konuşuluyor.

Yeni yılla birlikte zamların art arda geldiği sigarada, tiryakilerin keyfini kaçıracak dev bir zam daha yolda. Önümüzdeki günlerde bazı sigaraların fiyatlarına paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacağı, söz konusu zamla birlikte bir paket sigaranın fiyatının 50 liraya dayanacağı kulislerde sesli bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Yakın zamanda sigara fiyatlarında yeni bir zam bekleniyor. 2023 yılının gelmesiyle beraber kulislerde sigara fiyatlarına ilişkin yeni bir zam konuşuluyor. Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatlarına paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacak.

En son Ocak 2023'te 3.5 TL ile 4.5 TL arasında zamlanan sigara fiyatları, 50 liraya dayanacak. Sigara fiyatlarında paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacak.