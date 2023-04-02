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Sigaraya dev zam iddiası: Bir paket 50 lira olacak!

Zamların art arda geldiği sigaraya bir zam daha geliyor. Yapılacak zamla birlikte paket fiyatlarının 50 liraya dayanacağı kulislerde konuşuluyor.

Sigaraya dev zam iddiası: Bir paket 50 lira olacak!
Kamusaati
Kamusaati
02 Nisan 2023 Pazar 14:16

Yeni yılla birlikte zamların art arda geldiği sigarada, tiryakilerin keyfini kaçıracak dev bir zam daha yolda. Önümüzdeki günlerde bazı sigaraların fiyatlarına paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacağı, söz konusu zamla birlikte bir paket sigaranın fiyatının 50 liraya dayanacağı kulislerde sesli bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Yakın zamanda sigara fiyatlarında yeni bir zam bekleniyor. 2023 yılının gelmesiyle beraber kulislerde sigara fiyatlarına ilişkin yeni bir zam konuşuluyor. Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatlarına paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacak.

En son Ocak 2023'te 3.5 TL ile 4.5 TL arasında zamlanan sigara fiyatları, 50 liraya dayanacak. Sigara fiyatlarında paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacak. 

2023 yılının gelmesiyle beraber sigara fiyatlarına art arda zamlar yapılırken, yakın zamanda tiryakileri üzecek bir haberin daha gelmesi bekleniyor.

5-10 TL ARASINDA ZAM GELİYOR

Kulislerde sigara fiyatlarına ilişkin yeni bir zam konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatlarına paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacak. Şuana kadar ise sigara şirketlerinden zam geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.

BİR PAKETİN FİYATI 50 TL'YE DAYANACAK

Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak. Hatırlanacağı üzere sigara çeşitleri son olarak Ocak 2023'te 3.5 TL ile 4.5 TL arasında zamlanmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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