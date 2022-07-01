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Sigaraya bir zam daha geldi 1 Temmuz 2022

1 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi?, Sigara fiyatlarına ÖTV zammı uygulanmasının ardından tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. Peki, Özel Tüketim Vergisi ÖTV ile sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Temmuz güncel sigara fiyatları ve konuya ilişkin son gelişmeler... Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya bir zam daha geldi 1 Temmuz 2022
Kamusaati
Kamusaati
01 Temmuz 2022 Cuma 20:43

Sigaraya zam mı geldi?, Sigara fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? 1 Temmuz güncel zamlı sigara fiyatları

En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapılmıştı.

Sigaraya 2 TL’lik bir zam daha

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik  bir daha zam geldiğini duyurdu.

Bu zam ile birlikte sigaraya gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıktı.

Diğer gruplara da gelecek

Bu arada diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

Zamlarla birlikte fiyatı artan sigara markaları ise şöyle:

Zamlanan sigaralar

- Cam... Yellow 100: 48 TL

- Wins... Slender: 28 TL

- Wins… Dark Blue/Deep Blue: 28 TL

- Wins…: 29 TL

- Wins… Xsence: 30 TL

- Cam… Slender: 27,5 TL

- Cam…: 28 TL

- L…: 27,5 TL

- Mont C…: 27,5 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sigara #zam #2 tl
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