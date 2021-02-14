Sigarada Yeni yasak Geliyor! Ticaret Bakanlığı büyük devrime hazırlanıyor

Son dakika: Sigarada yeni yasak geliyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul bugün bir yazı kaleme aldı. Yurdakul kaleme aldığı yazısında AVM ile zincir marketlerde düzenlemeye gidileceğini söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin taslak metninde, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar haricinde olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, beyaz eşya, elektronik eşya satışı yapılmayacağına yer verildi.

Küçük esnafı korumak amacıyla getirilen düzenlemede zincir marketler Pazar günleri artık 11.00'dan önce açıklamayacak.

Söz konusu düzenleme için bir kanun teklifi hazırlığı olduğu bildirilirken şimdilik genel çerçevenin taslak şeklinde düzenlendiği, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması gerektiğinin altı çizildi. Tüketinin haklarının korunması ve işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile büyük zincir marketlerin bazı ürünleri satmasının önüne geçilecek.

Söz konusu düzenleme ile birlikte elektronik ortamda satış, 1500 metrekareden büyük mağazalar haricindeki yerlerde, zincir gıda marketlerde aşağıdaki ürünler satılmayacak:

tütün mamülü,

mobilya,

cep telefonu,

elektronik eşya

beyaz eşya.

Marketlerin elektronik ortamda yaptıkları satışlarda ise sadece şimdi yürülükte olan düzenlemeler geçerli olacak.

Şikayet edilen ürün listeden çıkarılmayacak

AÇILMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Zincir büyük gıda marketleri , söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından saat 11.00'dan önce açılmayacak. Bu düzenleme bakkal gibi küçük perakendeciler için yapılacak.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/sigara-zincirden-cikiyor-6428374