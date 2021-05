İçişleri Bakanlığı tarafından gece yayınlanan market genelgesi ile sigara satışı yasaklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Peki sigara satışı yasak mı?

SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI? MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAK MI?



4 mayıs 2021 içişleri bakanlığı market genelgesi sonucu tartışılması gereken ihtimaldir.



genelge diyor ki: "marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek."

genelgenin tamamı saçma bence bu haliyle de sigara satış yasağı beklemek mantıksız değil.



edit: benzeri her olaydaki gibi bunu da küçümseyenler çıktı çok şükür. "ben stok yaptım", "oy kaybederler gelsin" vs. diyerek şu tip saçma sapan uygulamaları normalleştirmeyiniz...



siz yasaktan etkilenmeyeceksiniz, önlemini aldınız ya da sigara kullanmadığınız için bugün bu kararı görmezden gelirseniz yarın başkalarını da görmezden gelmek durumunda kalırsınız. alkol satış saati sınırlamasının, kapanma sırasında alkol satış yasağının vs. ne kadar çabuk unutulduğuna bakın yeter...

İçişleri Bakanlığı'nın "Market Tedbirleri" konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlenerek, valilere duyuruldu.

MARKETLERDE ÜRÜNLERE SATIŞ KISITLAMASI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; marketlerde daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?



Yayınlanan genelgeye göre; 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Genelgede tütün ürünlerine dair bir ibare bulunmuyor. Tütün ürünlerinin satışına izin verildiğine dair bir madde yer almıyor. Sigara satışının durumu ile ilgili açıklamanın gün içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde yayınlanan genelge sonrasında sosyal medya'da en çok sorulan sorulardan birisi "sigara satışı yasaklandı mı" oldu. Ancak genelgede tütün ürünlerinin satışına izin verildiğine veya yasaklandığına dair bir madde bulunmadığı görüldü. Sigara satışının durumu ile ilgili açıklamanın gün içinde yapılacağı tahmin ediliyor.



Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Market Tedbirleri Genelgesi gönderildi.



Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.



Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin Pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.



Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:



Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.