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Sigara fiyatlarına zam mı geldi? 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları listesi ne kadar?

Sigaraya Zam Gelecek mi? | 3 Ekim 2023 Yüzde 30 Zamlı Sigara Fiyat Listesi, Sigara zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir marka grubu sigara fiyatlarına 5 TL zam beklentisi olduğunu iddia etti. Açıklamaların ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. İşte, 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyat listesi tablosu ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları hakkında bilgiler...

Sigara fiyatlarına zam mı geldi? 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları listesi ne kadar?
Kamusaati
Kamusaati
02 Ekim 2023 Pazartesi 23:48

Sigaraya Zam Gelecek mi? | 3 Ekim 2023 Yüzde 30 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 3 Ekim 2023 Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 3 Ekim 2023 Sigara Fiyat Listesi, 3 Ekim 2023 Zam gelen sigaralar listesi...

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 2 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 3 EKİM 2023 SALI

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadesini kullandı.

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.

EYLÜL AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

Eylül ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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